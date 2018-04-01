Свердловские спасатели сняли с отколовшейся льдины шестьдесят рыбаков

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60 рыбаков эвакуированы с двух отколовшихся льдин на Белоярском водохранилище в Свердловской области. Пострадавших нет.

Отрыв льдин спасатели обнаружили во время планового патрулирования водоема. Опасности для рыбаков, находящихся на льдине, не было. В эвакуации были задействованы два плавсредства: аэролодка "Пиранья" МЧС России и катер на воздушной подушке БАЭС. В течение часа все рыбаки были сняты со льдин и доставлены на берег.

Сотрудники МЧС, полиции и администрации муниципального образования продолжают плановое патрулирование Белоярского водохранилища и заставляют рыбаков покинуть опасный лед.

В выходные и праздничные дни сотрудники МЧС принимают усиленные меры по предупреждению происшествий на воде: ежедневно патрулируют опасные водоемы, проводят разъяснительную работу с рыбаками, устанавливают на берегах предупреждающие аншлаги. Несмотря на это, нерадивые уральцы продолжают выходить на опасный лед.

Спасатели обращаются к любителям весенней рыбалки и просят не пренебрегать мерами безопасности и беречь свою жизнь, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.