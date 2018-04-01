  • 29 апреля 201829.04.2018воскресенье
  • USD61,9997
    EUR75,2056
  • В Тюмени 6..8 С 9 м/с ветер юго-западный

Свердловские спасатели сняли с отколовшейся льдины шестьдесят рыбаков

Происшествия, 17:03 29 апреля 2018

66.mchs.gov.ru

60 рыбаков эвакуированы с двух отколовшихся льдин на Белоярском водохранилище в Свердловской области. Пострадавших нет.

Отрыв льдин спасатели обнаружили во время планового патрулирования водоема. Опасности для рыбаков, находящихся на льдине, не было. В эвакуации были задействованы два плавсредства: аэролодка "Пиранья" МЧС России и катер на воздушной подушке БАЭС. В течение часа все рыбаки были сняты со льдин и доставлены на берег. 

Сотрудники МЧС, полиции и администрации муниципального образования продолжают плановое патрулирование Белоярского водохранилища и заставляют рыбаков покинуть опасный лед.

В выходные и праздничные дни сотрудники МЧС принимают усиленные  меры по предупреждению происшествий на воде: ежедневно патрулируют опасные водоемы, проводят разъяснительную работу с рыбаками, устанавливают на берегах предупреждающие аншлаги. Несмотря на это, нерадивые уральцы продолжают выходить на опасный лед.

Спасатели обращаются к любителям весенней рыбалки и просят не пренебрегать мерами безопасности и беречь свою жизнь, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ГУ МЧС России , ледоход , рыбалка , Свердловская область

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:03 29.04.2018Свердловские спасатели сняли с отколовшейся льдины шестьдесят рыбаков
15:28 29.04.2018Тюменец прописал пятьдесят мигрантов в аварийном доме
14:34 29.04.2018В Тюмени автоинспекторы спасли людей из горящего дома
12:51 29.04.2018В Екатеринбурге в сливном колодце нашли тело подростка