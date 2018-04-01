Для голышмановских школьников провели экскурсию по отделу полиции

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Экскурсию по отделу полиции провели для школьников в Голышманово.

Председатель Общественного совета при МО МВД России "Голышмановский" Валерий Шорохов начал мероприятие с рассказа о Великой Отечественной войне, о ее героях, о значении Всероссийской акции "Бессмертный полк".

После этого ребят познакомили с деятельностью некоторых подразделений полиции. Им показали чемодан криминалиста, с которым он выезжает на место совершения преступления, а также процесс изъятия отпечатков, экипировку силовика. Ребятам предложили примерить каску, бронежилет, подержать в руках дубинку. Дети остались очень довольны, ведь на несколько минут они смогли себя почувствовать защитниками правопорядка, сообщают в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.

После экскурсии полицейские вручили ребятам благодарности и символические подарки за участие в конкурсе стихов и рисунков "Служба полицейского глазами школьников".