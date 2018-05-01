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Учебные водолазные погружения начались в Тюмени

Общество, 09:41 01 мая 2018

Фото: Аванпост

Учебные водолазные погружения воспитанников клуба "Барс" проходят на водоемах Тюмени и Тюменского района, сообщает пресс-служба дворец творчества и спорта "Пионер".

Водолазный отряд создан на базе тюменского военно-патриотического клуба "Барс" на средства президентского гранта. В рамках проекта отобрали 50 человек, они прошли физическую, туристическую и горную подготовку, наработали навыки  плавания с аквалангом, освоили военно-прикладное плавание и приступили к занятиям на водоемах.

В конце апреля тренировочное занятие состоялось на учебном судне Тюменского колледжа водного транспорта. Тема занятия - подготовка инструкторского состава отделения прикладной и специальной подготовки к ежегодному конкурсу по водолазному многоборью "Глубина", который пройдет в Севастополе в мае-июне текущего года. 

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