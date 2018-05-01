Тюменка прошла во второй этап проекта "Голос"

фото: Анна Халембакова фото: Анна Халембакова

Певица Анна Халембакова приняла участие в болгарской версии шоу "Голос". Девушка произвела настоящий фурор на конкурсе и прошла во второй этап.

"Из Тюмени в Москву я приехала по приглашению британской школы в Москве, они искали педагога по вокалу международного уровня. В мои обязанности входило преподавать детям иностранцев вокал используя зарубежные методики. В 2014 году я ездила в США на обучение к всемирного известному педагогу по вокалу Бретту Маннингу, это и сыграло свою роль в развитии моей педагогической карьеры", – рассказала девушка корреспонденту Moi-portal.ru.

Анна занимается вокалом давно. Девушка закончила Тюменский колледж искусств по классу эстрадного вокала и затем Тюменскую академию культуры и искусств и социальных технологий по этой же специальности. Анна признается, что никогда не думала, что окажется в подобном телешоу. Решение попробовать случилось спонтанно: летом она с мужем гостила в Болгарии, где и увидела рекламу местного "Голоса".

" Я выбрала композицию “ Shook me all night long” группы AC/DC потому, что я очень люблю рок музыку и эту группу. У нас настоящая рок-семья", – признается девушка.