В Тюменском районе назвали победителей форума молодых исследователей

Фото: управление информационной политики и информатизации администрации района Фото: управление информационной политики и информатизации администрации района

Учащиеся 4-11 классов Тюменского района представили свои научные и исследовательские проекты на муниципальном научном форуме молодых исследователей "Шаг в будущее-2018".

Форум прошел в селе Успенка, в нем приняли участие 79 юных ученых, у каждого из которых – свои научные руководители и группа поддержки. А темы исследований – самые разнообразные. Например, Ирина Ильченко, ученица 8 класса Московской средней школы, задалась вопросом "Кем быть?" и в связи с этим проанализировала, какие специальности востребованы в Тюменском районе.

Очень серьезные "разработки" у молодых аграриев Тюменского района. Лидер секции Даниэль Альмуков, ученик 5 класса из Каскары, изучил "Причины появления грибкового заболевания – фитофтороза – пасленовых культур на территории села Каскара".

По итогам защиты проектов 23 работы рекомендованы для участия в областном этапе конкурса "Шага в будущее", который пройдет в ноябре 2018 года, пишет "АиФ-Западная Сибирь".