Региональные власти поддерживают молодых специалистов, работающих в селах

По 300 тысяч рублей получили тюменские выпускники вузов и ссузов, устроившиеся после окончания учебных заведений на предприятия агропромышленного комплекса региона. Об этом "Вслух.ру" сообщили в департаменте АПК Тюменской области.

В 2017 году субсидию получили 32 человека, уехавших работать на село. Общая сумма выплаченных из бюджета средств составила 11,1 млн рублей.

Кроме того, в регионе продолжаются мероприятия по улучшению жилищных условий тюменцев, проживающих в сельской местности. Так, за прошлый год социальные выплаты предоставлены 204 семьям и молодым специалистам. Объем государственной поддержки составил 278,5 млн рублей, из них 67,1 млн рублей выплачено из федерального бюджета, 211,4 млн рублей – из регионального. На эти средства было построено и приобретено 16,8 тыс. квадратных метров жилья.

Напомним, что господдержка оказывается молодым специалистам и семьям в рамках федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий", которая действует до 2020 года, пишет "Вслух.ру".