Международный автопробег "Останови огонь" пройдет через Тюмень

Фото: aviales.ru Фото: aviales.ru

Международный автопробег в рамках федеральной информационной кампании "Останови огонь!" пройдет через Тюмень.

Как сообщает пресс-служба управления авиалесоохраны, в апреле в России стартовала федеральная информационная противопожарная кампания "Останови огонь!". Она призвана информировать население о запрете выжиганий сухой травы и соблюдении правил пожарной безопасности в лесу и на прилегающих к лесу территориях.

Глобальной целью автопробега является привлечение внимания и объединение усилий общества к решению проблем в области охраны окружающей среды, здоровья, сохранения культурных ценностей, укрепления международных отношений.

II международный автопробег "Москва-Владивосток-Токио" стартует 26 мая с Красной площади в Москве, пересечет Россию с запада на восток и прибудет во Владивосток на Восточный экономический форум 5-13 сентября.

В перечень больших и малых городов, где планируются многодневные остановки автоколонны, входят: Нижний Новгород, Ульяновск, Тольятти, Самара, Уфа, Екатеринбург, Тюмень, Омск, Новосибирск, Барнаул, Горно-Алтайск, Киселевск, Кемерово, Красноярск, Иланский, Зима, Иркутск, Моты, Зактуй, Новый Энхалук, Улан-Удэ, Чита, Чернышевск, Сковородино, Шимановск, Благовещенск, Биробиджан, Хабаровск, Уссурийск, Хасан, Находка, Владивосток.

Работники парашютно-десантной пожарной службы "Авиалесоохраны" примут участие в эколого-просветительских противопожарных мероприятиях региональных властей, проведут мастер-классы с местным населением, волонтерами, добровольцами о работе авиапожарных с демонстрацией лесопожарного оборудования. Кроме того, участник пробега покажут уникальные фотографии, отражающие борьбу с огненной стихией на территории Сибири и Дальнего Востока, которые будут представлены на фотовыставках в тех регионах, где планируются многодневные остановки автоколонны.

II международный автопробег "Москва-Владивосток-Токио" представляет собой уникальный интерактивный культурно-образовательный проект и проводится в рамках "Года Японии в России" и "Года России в Японии". Маршрут автопробега предполагает создание "Золотого пути России", который соединяет Европу и Азию, восточную и западную культуру.