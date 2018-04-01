Ученые дали пять советов по продлению жизни на десять лет

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Отказ от курения и алкоголя, здоровая диета, низкий вес и постоянные упражнения в среднем продлевают жизнь человека на десять лет. Такое заявление сделали медики из Гарварда.

Исследование показало, что здоровый образ жизни остается главным способом продления жизни. Сегодня большинство ученых считает, что диета и отдельные продукты питания оказывают сильное влияние не только на вес человека, но и на здоровье его мозга, сосудов, сердца и других ключевых органов тела. Недавно ученые показали, что употребление больших количеств оливкового масла и средиземноморских блюд заметно понижает шансы умереть от инсульта или инфаркта, а чрезмерное количество соли в пище, наоборот, ухудшает здоровье сердца и сосудов.

Аналогичным образом, как выяснили медики в последние несколько лет, на организм человека действует спорт и отказ от вредных привычек. Ученые попытались понять, как сильно подобные предпочтения будут влиять на продолжительность жизни типичного человека средних лет, не страдающего наследственными болезнями.

Для этого ученые проанализировали данные, собранные в ходе наблюдений за здоровьем примерно 40 тысяч медсестер и врачей, которые велись на протяжении трех последних десятилетий.

Сравнив продолжительность жизни здоровых врачей и их коллег, страдавших от ожирения, вредных привычек и сидячего образа жизни, ученые выяснили, что все эти проблемы отнимают 12-14 лет жизни.

В среднем мужчины и женщины, соблюдавшие все пять здоровых жизненных принципов, доживали до 87 и 93 лет, тогда как остальные участники этих проектов дотягивали лишь до 75-79 лет. Увеличение продолжительности жизни, как отмечают ученые, связано преимущественно с двумя вещами — резким снижением шансов на появление болезней сердца и развитие рака.

В частности, соблюдение всех пяти правил снижало вероятность приобретения рака на 65% и почти в два раза уменьшало шансы умереть от инсультов, инфарктов и прочих тяжелых болезней сердечно-сосудистой системы. Популяризация этих простых шагов, как надеются Ху и его коллеги, поможет США вернуться на тренд по увеличению продолжительности жизни, оборвавшийся в конце прошлого столетия, сообщает РИА Новости.