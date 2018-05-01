Тюменцы презентовали фильм "#ОднаПобеда"

скиншот фильма #ОднаПобеда скиншот фильма #ОднаПобеда

Онлайн-премьера фильма "#ОднаПобеда: по следам медиаэкспедиции" прошла в Тюмени. Картина, снятая тюменской командой, уже появилась в открытом доступе в сети Интернет.

Фильм снят по итогам молодежной медиаэкспедиции "Победа – одна на всех", которая проходила с 2013 по 2016 год. Участники автопробега проехали более 10 тыс. км. Маршрут проходил через 12 стран и 40 городов. Цель медиаэкспедиции – отдать дань уважения всем братским народам, вставшим на защиту Родины и победившим нацизм.

Работа над кинокартиной шла под руководством Андрея Зубова – режиссера, продюсера и создателя продюсерского центра "Баzа" и центра развития регионального медиа и кино "Медиаполис", пишет "Мой портал".