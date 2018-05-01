  • 1 мая 20181.05.2018вторник
  • USD61,9997
    EUR75,2056
  • В Тюмени -1..-3 С 2 м/с ветер южный

Оздоровительные центры работают с юными тюменцами круглый год

Общество, 20:54 01 мая 2018

ya-roditel.ru

Тюменские загородные детские оздоровительные центры работают круглогодично. Так, в весенние каникулы 130 школьников принимал ОРЦ "Родник", сообщает департамент социального развития Тюменской области. 

Сочетание активного познавательного отдыха,  эффективных медицинских процедур, сбалансированного питания, занятий с психологом, купания в бассейне и прогулок на свежем воздухе, принесли положительный результат, считают специалисты.   

Ребята смогли пройти: магнитотерапию,  аппаратный массаж, спелеотерапию, водолечение, ДЭНАС-терапию, лечебную физкультуру, разнообразные спортивные занятия. 

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:54 01.05.2018Оздоровительные центры работают с юными тюменцами круглый год
20:04 01.05.2018День рождения Карлсона в "Торфянике" удался на славу
19:38 01.05.2018ABBA больше не будет выступать
19:14 01.05.2018Тюменцы презентовали фильм "#ОднаПобеда"