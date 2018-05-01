Оздоровительные центры работают с юными тюменцами круглый год
ya-roditel.ru
Тюменские загородные детские оздоровительные центры работают круглогодично. Так, в весенние каникулы 130 школьников принимал ОРЦ "Родник", сообщает департамент социального развития Тюменской области.
Сочетание активного познавательного отдыха, эффективных медицинских процедур, сбалансированного питания, занятий с психологом, купания в бассейне и прогулок на свежем воздухе, принесли положительный результат, считают специалисты.
Ребята смогли пройти: магнитотерапию, аппаратный массаж, спелеотерапию, водолечение, ДЭНАС-терапию, лечебную физкультуру, разнообразные спортивные занятия.