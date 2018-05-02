Миротворческие миссии ООН обсудят в Тюмени

фото ТюмГУ фото ТюмГУ

IX Международная научно-практическая конференция "Межкультурные коммуникации и миротворчество" пройдет в Тюмени 25 и 26 мая. Новый форум посвящен 70-летию присутствия ООН в России.

Обменяться своими идеями по поводу общения на "культурном фоне" в Тюмень приедут более сотни гостей, половина из которых – видные ученые и аспиранты. Как отметила уполномоченный представитель Урало-Сибирской Федерации ассоциаций, центров и клубов ЮНЕСКО Елена Сулейманова, научно-практических конференций в России проходит довольно много, но та, какую устраивают в Тюмени, – самая уникальная, потому что объединяет участников-практиков, которым удалось успешно реализовать культурные и туристические проекты по всей планете.

"25 мая запланирована культурная программа с выставками, мастер-классами, экскурсиями по исторической части города. Деловую часть представляет круглый стол "Сохранение культурного наследия: правовой аспект", который устраиваем вместе с "Открытой школой права" Тюменского госуниверситета. А обсуждать собираемся защиту интеллектуальной собственности мастеров, ремесленников – они сейчас абсолютно не защищены законом... Надеюсь, что резолюция, принятая по итогам встречи, попадет в соответствующие комитеты, департаменты, министерства", – подчеркнула она.

26 мая – пленарное заседание и работа секций при участии гостей из Всемирной федерации ассоциаций, центров и клубов ЮНЕСКО, пишет "Тюменская область сегодня".