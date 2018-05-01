Роспотребнадзор предупредил о росте заболеваемости туляремией в Швейцарии

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В Швейцарии число заболевших туляремией неуклонно растет за последние два года. Об этом сообщает Роспотребнадзор со ссылкой на министерство здравоохранения страны.

После того, как в 2017 году было зарегистрировано 130 случаев туляремии, что в четыре раза превышает уровень 2015-2016 годов, весной 2018 года было принято решение на уровне правительства страны о скоординированных действиях по мониторингу и предупреждению этого заболевания.

По данным эпидемиологов, показатели заболеваемости туляремией в Швейцарии в десять раз выше, чем в соседних с ней странах. В качестве основной профилактической меры планируется вести борьбу с клещами – главными переносчиками возбудителя туляремии от грызунов к человеку.

Роспотребнадзор обращает внимание российских граждан и просит учитывать данную информацию при планировании поездок.

Туляремия - опасное инфекционное заболевание, возбудитель которого поражает в первую очередь лимфатическую систему и кожу, реже страдают легкие и слизистые оболочки глаз.

Источником инфекции может быть вода, загрязненная бактериями, возможно заражение и через дыхательную систему в производственных условиях, укусы некоторых видов клещей. Больной человек опасности для окружающих не представляет, хотя восприимчивость людей к данной инфекции очень высока.

Первые признаки туляремии - это сильные головные боли, ломота в теле, постоянная усталость, повышение температуры до 38-40 градусов.