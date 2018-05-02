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Юргинский школьник разработал уникальный туристический маршрут

Общество, 11:48 02 мая 2018

фото: ИА "Тюменская линия"

Четвероклассник Роман Тишаев разработал туристический маршрут по Юргинскому району.  

"Я очень люблю свою малую Родину, поэтому хочу, чтобы и другие люди, живущие и у нас в районе, и за его пределами прикоснулись к истории Юргинской земли, – признался школьник.

Действительно, история села Юргинское примечательная. Еще на заре XX века здесь процветало крупное кожевенное производство. На заводе, который принадлежал купцам первой гильдии Кузнецовым. Работал в Юргинском и маслодельный завод, где изготовляли по 10-12 вагонов сливочного масла. Продукция была отменного качества и шла на экспорт в Англию, Францию, Бельгию, Данию, Германию и другие европейские государства.

"В Юргинском сохранился дом братьев Кузнецовых (Кузнецовский ряд), этот объект вошел в мой туристический маршрут. Гостям будет интересно узнать о заслугах купцов, ведь экономическая, социальная и культурная жизнь села во многом зависела от их стараний. Кузнецовы вкладывали деньги в строительство, благоустройство, а также в развитие социальной сферы", – поделился своими историческими знаниями Роман.

Главной достопримечательностью села, по мнению автора проекта, является Троицкая церковь. Белокаменный храм расположен в центре Юргинского, пишет "Тюменская область сегодня". 

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