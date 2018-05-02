Аллея странных скульптур украсит лог реки Тюменки

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Лог реки Тюменки преобразит фестиваль креативной урбанистики “Точка сборки”. Фестиваль пройдет с 18 мая по 10 июня в Тюмени.

Креативные тюменцы смогут установить в логу самые необычные инсталляции и арт-объекты - из покрышек, поленьев, другого материала. Здесь может разместиться и уличная мебель, и архитектурные конструкции, и любые интересные работы.

“Наша новая цель, наша городская болевая точка — лог реки Тюменки. В этом месте город зародился и вырос в почти миллионного красавца, здесь находится его сердце. Сегодня там заросший пустырь, свалка и мутная речка. Это место все знают, но стараются не замечать — каждый день мы проходим мимо, но не видим его фантастического потенциала и душевной ценности”, - гласит манифест “Точки сборки”.

Организаторами фестиваля стали руководитель арт-группы “Цвет города” Дмитрий Зеленин, тюменский архитектор и защитница памятников Екатерина Журавлева, экоактивист Дмитрий Велижанин, художник Денис Живило и другие, пишет "Вслух.ру".