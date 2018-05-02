Тюменцы готовятся к выступлению на Российской студенческой весне

фото мультицентра "Моя территория" фото мультицентра "Моя территория"

119 человек представят Тюменскую область на Российской студенческой весне. XXVI фестиваль "Российская студенческая весна" пройдет в Ставрополе с 15 по 20 мая.

В Ставропольском крае соберутся около 2 тыс. 600 участников из 80 регионов страны, которые выступят в конкурсах по направлениям "Музыка", "Хореография", "Театр", "Журналистика", "Видео", "Оригинальный жанр" и "Региональные программы".

22 апреля на финальном шоу Студенческой весны стали известны обладатели золотых призов, которые представят наш регион на Российской студенческой весне. В делегацию Тюменской области вошли 119 студентов из ТюмГУ, ТИУ, ТюмГМУ, Тобольского многопрофильного техникума и Государственного аграрного университета Северного Зауралья.

"Мы очень болеем за участников и будем содействовать в том, чтобы они достойно представили свои номера на российском уровне. Но еще важнее для нас — создать из победителей областного фестиваля одну большую творческую команду", — рассказала руководитель дирекции Областной студенческой весны Юлия Каргаполова.

Обладателями золотых призов стали Анна Решетарь ("Эстрадный вокал"), театр нетрадиционной моды ArtShape, Алина Гумирова ("Художественное слово"), Виктория Цурикова ("Уличный танец"), студия пластики "Аврора", театральная студия "Лечу", студия оригинального жанра ИГиН, "Сову в студию" ("Интеллектуальные игры"), Breakfast Band ("ТВ-репортаж") и команда Тюменского индустриального университета "Верните мой 2007" ("Концертные программы").

Напомним, что участниками областного этапа студенческой весны стали 1 тыс. 867 студентов из Тюмени, Ишима и Тобольска — учащиеся семи высших и тринадцати средних специальных учебных заведений. Самыми популярными оказались направления "Музыка", "Хореография" и "Театр".

В Ставрополе уже подготовлены 10 конкурсных площадок, разработан специальный фестивальный маршрут и обучены 500 волонтеров, которые будут помогать участникам и организаторам. В состав жюри войдут российские актеры театра и кино, хореографы и певцы: свое участие уже подтвердили Егор Дружинин, Никита Высоцкий и группа "Пицца".

Победители фестиваля получат денежные призы и смогут на льготных условиях попасть на молодежный образовательный форум "Таврида", который пройдет этим летом на полуострове Крым, пишет "Мегатюмень".