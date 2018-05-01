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Разделочную доску для особых людей изобрели в Петербурге

Общество, 18:14 01 мая 2018

Разделочная доска Grabby. Фото innovation.ifmo

Разделочную доску для людей с ограниченными возможностями изобрели в университете ИТМО.

Как сообщает Петербургский дневник, она поможет справиться со многими стандартными манипуляциями на кухне одной рукой.

Автором изобретения стала выпускница института дизайна и урбанистки ИТМО Надежда Абдуллина. Свое изобретение студентка назвала Grabby. Одной из главных задач уникальной доски стала возможность открывания банок и разделка овощей с помощью одной руки.

   

Grabby – это многослойная конструкция, которая работает как тиски. К примеру, банка устанавливается на верхний слой доски, затем она присасывается к поверхности и ее уже можно не удерживать второй рукой.

   

Абдуллина уверена, что ее изобретение будет полезно не только инвалидам, но и молодым мамам, у которых на руках окажется малыш. Grabby пока находится на стадии проектирования.

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# изобретения , наука , особые люди

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