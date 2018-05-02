Продолжается прием заявок на юбилейный кинофестиваль "Ноль плюс"

Фото: фестиваль "Ноль Плюс" Фото: фестиваль "Ноль Плюс"

Около 1 тыс. 500 тысяч заявок подано на юбилейный кинофестиваль "Ноль плюс". Заявки поступили из 26 стран мира, среди которых Италия, Франция, Испания, Южная Корея, Австралия, Германия и США.

В оргкомитете напоминают, что заявки на фестиваль подаются до 15 мая. В конкурсную программу отбираются позитивные полнометражные и короткометражные игровые, научно-популярные и документальные фильмы, мультфильмы для детей, подростков, молодежи, родителей и учителей. Подать заявку можно на сайте фестиваля.

Напомним, международный кинофестиваль детского и семейного кино "Ноль Плюс" был организован в Тюмени в 2013 году и ежегодно проходит в областной столице. На кинофестиваль заявляются молодые студии со всего мира.

Пятый, юбилейный киносмотр состоится с 1 по 7 октября. Впервые на фестивале пройдет международный конкурс полнометражных игровых фильмов (ранее рассматривались только российские). Специально для юбилейного "Ноль плюс" ювелирный дом "Моисейкин" изготовит новую фирменную статуэтку.

Фестиваль организуют Фонд развития творчества "Жизнь и Дело", Межрегиональная общественная организация "Федерация современного искусства" при поддержке правительства Тюменской области, Общественной палаты Тюменской области, пишет "Вслух.ру".