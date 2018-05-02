Тюменский центр "Покров" получил знак качества

фото: Тюменский центр "Покров" фото: Тюменский центр "Покров"

Тюменскому центру защиты материнства и детства "Покров" присвоен знак качества этической оценки "Чистая информационная среда для детей и подростков", сообщает департамент социального развития Тюменской области.

Встретив знак "Чистый информационный продукт" в интернете или на упаковке товара, потребитель может быть уверен, что этот информационный продукт – книга, аудио или видеодиск, спектакль или интернет-сайт не содержит безнравственных и деструктивных элементов. Знак также представляет собой общественную рекомендацию для использования этого материала в образовательной, воспитательной и оздоровительной работе.

Как сообщила член Общественного совета при департаменте социального развития Тюменской области, председатель правления центра "Покров" Надежда Ильичева, чистой информационной средой признается организация, которая предлагает читателю, зрителю не менее трех "чистых" информационных продуктов. "Чистыми" продуктами у "Покрова" признаны: журнал "Семья и Отечество", сайт покров72.рф, "Беседы "О семье и счастье" для старшеклассников и студентов".

Проект по присвоению знака качества "Чистый информационный продукт" родился в 2008 году в Санкт-Петербурге. Сегодня он реализуется в ряде регионов