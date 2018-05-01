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День рождения Карлсона в "Торфянике" удался на славу

Общество, 20:04 01 мая 2018

Праздничная программа "Однажды на крыше…, или День рождения Карлсона" прошел в Доме культуры и творчества "Торфяник". В рамках мероприятия работало несколько интерактивных площадок и состоялся отчетный концерт творческих коллективов.

Праздничное настроение гостям создавали уже при входе. На площади у Дома культуры руководитель студии изобразительного искусства "Мы умеем рисовать" Олег Шевченко проводил мастер-класс, а студия игры на барабанах под руководством Дмитрия Артефьева радовала своими творческими композициями.

В малом зале ДК "Торфяник" для всех желающих работала ретроплощадка "Хорошее настроение". Зрителям представил свое творчество хор русской народной песни им. В. Щеткова "Сибирское раздолье". В исполнении хора прозвучали всеми любимые песни. Кроме того, гостям представили выставку работ участников студии декоративно-прикладного творчества.

После завершения работы интерактивных площадок состоялся долгожданный отчетный концерт творческих коллективов. В концерте приняли участие цирк-студия "Жар-птица", студия танца "Meret", эстрадно цирковая студия "Сказочный мир", студия эстрадного вокала "Престиж", детская студия народного танца "Сибирята", студия эстрадного танца "Незабудки и студия восточного танца "Восток".

Незабываемые номера и композиции в совокупности с представлением, главную роль в котором сыграл Карлсон, а также Малыш и Фрекен Бок, никого не оставили равнодушным. Зал был в полном восторге, а всех выступающих наградили бурными аплодисментами.

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Муниципальное автономное учреждение культуры города Тюмени "Центр культуры и творчества "Тюмень" создано 24 июля 2006 года. В структуре ЦКиТ"Тюмень" объединились три муниципальных учреждения культуры: Дом культуры и творчества "Торфяник", Дом культуры "Орфей" и Дом культуры "Водник". Директор учреждения - Сергей Трифонов.

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