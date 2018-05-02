Тюменские дзюдоисты впервые встретились в Тюменском колледже водного транспорта

Турнир по дзюдо. Фото организаторов Турнир по дзюдо. Фото организаторов

Первый открытый городской турнир по дзюдо среди ребят 2008-2009 годов рождения собрал более 130 спортсменов из Тюмени и региона в Тюменском колледже водного транспорта.

Турнир посвятили памяти выпускников Тюменского колледжа водного транспорта, погибших в локальных конфликтах. Организаторами мероприятия стали Союз военных моряков и Союз пограничников Тюмени.

В соревнованиях участвовали более 130 спортсменов 2008-2009 годов рождения из Тюменской области и столицы региона. Соревнования прошли на высоком уровне, сказал главный судья соревнований Александр Дубравин. Ему понравилась организация состязаний и подготовка молодых спортсменов.

Первые места в своих категориях заняли Иван Мохнев, Грант Мусеян, Иван Самойленко, Аристарх Фомин, Лев Белов, Иван Шанаурин, Александр Плотников, Артем Герасев, Роман Афицкий. Самые юные дзюдоисты получили призы за волю к победе.

"Мы планируем провести очередной турнир первого июня, в День защиты детей. Надеемся что следующий турнир привлечет еще больше борцов и их родителей", - сказал организатор состязаний, заместитель председателя Союза военных моряков Евгений Титенко.

Турнир по дзюдо. Фото организаторов Турнир по дзюдо. Фото организаторов

Лина Орлова