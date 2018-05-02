Шесть имен красноармейцев установили поисковики под Тверью

Останки 48 солдат Красной армии подняли добровольцы межрегиональной поисковой экспедиции "Ржев - 2018", в составе которой трудятся и тюменские поисковики с 25 апреля по 9 мая на урочище Тимонцево.

По инициативе поисковых отрядов Вологодской, Тюменской, Владимирской областей на территории Ржевского района Тверской области с 25 апреля по 9 мая 2018 года проводится экспедиция "Ржев - 2018", сообщает пресс-служба Тюменского областного поискового центра.

В экспедиции принимают участие более 130 поисковиков из шести регионов: заняты добровольцы Вологодской, Владимирской, Оренбургской, Тюменской областей, Республики Татарстан и ЯНАО.

Полевые поисковые и эксгумационные работы дали первые значительные результаты. Поисковики подняли останки 48 солдат Красной армии, нашли 12 медальонов, две подписные ложки. В условиях полевой лаборатории к 1 мая добровольцы установили уже шесть имен солдат Великой Отечественной войны.

Как пояснил руководитель Тюменского областного центра поисковых отрядов Артур Ольховский, тюменские ребята отправились в экспедицию в Ржевский район на урочище Тимонцево. В этой местности поисковики работали с архивами последние два года и выяснили, что каждый день там погибали до 700 солдат. Отзывать имена у забвения – это общее дело страны, подчеркнул Артур Ольховский.

Напомним, установить судьбу пропавшего без вести солдата можно, воспользовавшись официальным сайтом Поискового движения России.

Лина Орлова