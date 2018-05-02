Тобольская госавтоинспекция ищет свидетелей трагедии на федеральной трассе

ДТП. Фото ГИБДД Тюменской области ДТП. Фото ГИБДД Тюменской области

Сбитого на смерть мужчину 1988 года рождения обнаружили лежащим на проезжей части на 248 километре федеральной автодороги Тюмень – Ханты-Мансийск в ночь с 30 апреля на 1 мая 2018 года.

Как сообщает пресс-служба Тобольского отделения ГИБДД, наезд на пешехода произошел с 23 часов 45 минут 30 апреля до 00 часов 30 минут 1 мая 2018 года на 248 км автодороги Тюмень – Ханты-Мансийск. Погибшим оказался мужчина 1988 года рождения, подробности не раскрываются. При осмотре места происшествия сотрудники полиции обнаружили фрагменты транспортного средства, предположительно принадлежащие грузовому автомобилю.

По факту ДТП возбудили уголовное дело по статье 264 УК РФ, выясняются подробности. Свидетелей дорожно-транспортного происшествия, либо лиц, владеющих какой-либо информацией, просят позвонить по телефонам: 8 (3456) 25-54-66 (дежурная часть ОГИБДД) или "02".