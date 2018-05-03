Тюменские футболисты уступили "Тамбову"

фото ФК "Тюмень" фото ФК "Тюмень"

Со счетом 1:3 завершилась встреча ФК "Тюмень" и "Тамбова" в матче 36 тура первенства России среди команд ФНЛ.

По информации пресс-службы ФК "Тюмень", соревнования проходили в Тамбове. Главный тренер тюменской команды Владимир Маминов сделал две замены в основном составе по сравнению с прошлым матчем. На поле с первых минут появились Альберт Богатырев и Артем Юсупов. Форвард цеплялся на втором этаже и даже имел неплохой момент, войдя в штрафную, но удачно обработать снаряд не сумел. Мотивация главного голеадора сибиряков Богатырева также была ясна и понятна. Уже в начале матча Альберт получил желтую карточку, но большим запомниться не смог.

Вновь был активен заряженный Павел Маслов, которого даже персонально успокаивал главный арбитр встречи Павел Кукуян. Молодой защитник выигрывал борьбу на фланге и снимал мячи после угловых. Не пускал скоростных хозяев капитан Дмитрий Гузь.

Но "Тамбов" в первом тайме, в целом, был интереснее и креативнее. Очередной навал на владения Станислава Бучнева обернулся назначенным пенальти. Сергей Шевчук выбегал из-за спины Маслова, который и зацепил хозяина поля. Но на 30 минуте Евгений Шляков с 11-метровой точки пробил мимо цели, хотя Бучнев и угадал направление полета мяча.

Но свой гол в раздевалку "Тамбов" все же забил. За минуту до свистка на перерыв форвард Сергей Архипов, проводивший первый матч на профессиональном уровне в основе, получил пас от Олега Чернышова. Путь преграждал защитник "Тюмени" Андрей Кузнецов, но сделал это чуть неловко. Архипов без шансов пробил в дальний угол – 1:0.

В перерыве тренерский штаб гостей сделал сразу три замены, направленные на усиление – на поле вышли Павел Степанец, Никита Саламатов и Максим Лаук. Но дивидендов перестановки явно не принесли. На 61 минуте вышедший на замену главный бомбардир "Тамбова" Андрей Часовских сместился в центр при попустительстве защитников и пробил точно – 2:0.

Кошмарный отрезок продолжился уже спустя три минуты. Павел Игнатович на фланге получил мяч, без скорости оставил абсолютно ни с чем Степанца, не испугался набегающего Гузя и перекинул недвижимого Бучнева – 3:0.

Шанс на чудесное спасение у "Тюмени" появился моментально. После удачной разящей атаки и точной передачи Ивана Чудина, опытный Александр Ставпец прошил голкипера – 1:3.

Далее в игру вошел Камиль Муллин, чуть было не спасший тюменцев в прошлом домашнем матче. Но, увы, ничего по-настоящему опасного чёрно-белые предложить были не в состоянии. Команда вновь не организовала штурм ворот и не смогла навязать комбинационные действия. "Тамбов" атаковал мобильнее и в некоторых моментах был ближе к голу – Бучнев остановил выход один на один.

1:3 – "Тюмень" терпит тяжелейшее поражение и усугубляет свое положении внизу турнирной таблицы донельзя. "Тамбов" взял реванш за поражение на "Геологе" с зеркальным счетом.

6 мая "Тюмень" дома в "матче жизни" примет московский "Спартак-2".