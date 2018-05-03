Российская студвесна в Ставрополе подготовила номинацию для видеоблогеров

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Фестиваль "Российская студенческая весна" пройдет в Ставрополе с 15 по 20 мая, сообщает Министерство образования и науки РФ.

Участниками студвесны станут около 2 тыс. 600 человек из 80 регионов страны. На фестивале пройдут конкурсы по основным направлениям программы "Российской студенческой весны": "Музыкальное", "Танцевальное", "Театральное", "Журналистика", "Видео", "Оригинальный жанр", "Региональные программы".

В конкурсной программе появилась отдельная категория для студентов профильных творческих вузов и отдельная номинация для видеоблогеров.

Для гостей фестиваля подготовлены 10 конкурсных площадок, разработан специальный фестивальный маршрут. 500 волонтеров будут помогать участникам и организаторам.

Для представителей региональных органов исполнительной власти субъектов РФ, представителей образовательных организаций высшего образования и руководителей общественных объединений будет организована деловая программа, на которой обсудят вопросы творческого и эстетического развития молодежи в регионах.