Юные тюменцы привезли достойные награды с чемпионата России по креативной математике

Первый чемпионат России по креативной математике IMaths состоялся в московском инновационном центре. Самые юные студенты тюменского интеллектуального клуба "Команда будущего" приняли в нем участие и получили достойные награды.

Участниками масштабного турнира стали воспитанники "Команды будущего" в возрасте 5-7 лет: Мирон Найдышев, Ева Катаева, Ратмир Катаев и Даниил Лукьянов. Мирон Найдышев (5 лет) занял 2 место в возрастной категории В. Кроме того, все представители тюменской команды получили сертификаты от директора департамента управления "Сколково".

Всего на соревнования приехали около 100 участников с 3 до 9 лет из разных уголков России: свои знания демонстрировали малыши из таких городов, как Сочи, Грозный, Махачкала, Иваново, Пятигорск, Сургут, Учалы, Казань, Миасс, Якутск, Северодвинск, Тюмень, Уфа, Новокузнецк, Новосибирск. Чемпионат проходил в атмосфере праздника, что объединило всех конкурсантов и воодушевило юных гениев на победы.

Вместе с учениками "Команды будущего" на чемпионате присутствовали руководитель школы Маргарита Давиденко и педагог, модератор программы IMaths Юлия Кочергина. Они приняли участие в образовательных программах. Так, в рамках чемпионата для педагогов, модераторов и руководителей-партнеров состоялась обучающая встреча с директором Института возрастной физиологии Российской академии образования Марьяной Безруких. В рамках семинара были затронуты темы наставничества, детско-родительских отношений.

Руководитель тюменского интеллектуального клуба "Команда будущего" Маргарита Давиденко получила благодарственное письмо в номинации "За масштабы деятельности и вклад в развитие" среди партнеров IMaths.