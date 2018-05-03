Выросли налоговые поступления в бюджет Тюменской области

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Около 50 млрд рублей налогов собрано за три месяца 2018 года. Это почти на 9,9 млрд рублей больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Более 28,8 млрд рублей перечислено в федеральный бюджет. В бюджет Тюменской области поступило более 21 млрд рублей, сообщает ФНС по Тюменской области.

Порядка 1,7 млрд рублей принес налог на добычу полезных ископаемых, рост в абсолютном выражении - на 974 млн рублей, акцизы по подакцизным товарам обеспечили 669 млн рублей. Объем поступлений налога на доходы физических лиц вырос на 4,5 млрд рублей и составил более 10,7 млрд рублей.

Положительная динамика отмечена по зачисляемому в бюджет субъекта налогу на прибыль в размере около 7 млрд рублей. Налоги на совокупный доход обеспечили 988 млн рублей, что на 93 млн рублей больше аналогичного периода 2017 года.

За три месяца 2018 года налоговые органы области собрали более 12,9 млрд рублей страховых взносов, или 118% от объема доходов января-марта 2017 года.