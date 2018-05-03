В Ярковском районе погиб мотоциклист

ДТП в Ярковском районе. Фото Госавтоинспекции Тюменской области ДТП в Ярковском районе. Фото Госавтоинспекции Тюменской области

Восемь дорожно-транспортных происшествий произошло на дорогах Тюменской области 2 мая, один человек погиб, девять ранены.

Как сообщает Госавтоинспекция Тюменской области, первый в этом году мотоциклист погиб в деревне Варвары Ярковского района. Водитель ИМЗ не справился с управлением, мотоцикл съехал с проезжей части и опрокинулся. 38-летний мотоциклист скончался на месте. Водительского удостоверения у мужчины не было, мотоциклом он управлял без шлема.

На дорогах области с начала года произошло 13 аварий с участием мотоциклетного транспорта, погибли квадроциклист и мотоциклист, 12 человек ранены.

В поселке Туртас Уватского района 2 мая на перекрестке улиц Ленина и Победы столкнулись мотоцикл и "Нива". 15-летний подросток на мотоцикле при обгоне не убедился в безопасности и спровоцировал ДТП. 17-летний пассажир мотоцикла в результате аварии получил ушибы и ссадины лица.

Нетрезвый 31-летний мотоциклист в с. Пеганово Бердюжского района съехал в кювет на мотоцикле "Урал", водительского удостоверения мужчина не имеет. В аварии он сломал позвоночник.

В поселке Винзили на ул. Комсомольской столкнулись "Лада" и мотоцикл "Урал" из-за нарушения очередности проезда. 17-летний мотоциклист также был без прав, он получил в ДТП ушибы. Обстоятельства ДТП выясняются.

В Тюмени в 13 часов на ул. Газовиков, 49 столкнулись "Тойота" и велосипедистка. Причиной ДТП стало нарушение очередности проезда. 27-летняя велосипедистка получила ушиб плеча.