ТИУ вошел в тройку лучших вузов страны по организации физкультурно-спортивной работы

фото ТИУ фото ТИУ

Тюменский индустриальный университет вошел в тройку лучших вузов России по организации физкультурно-спортивной работы среди студентов в 2016-2017 годах, сообщает пресс-служба вуза.

Министерство образования и науки Российской Федерации подвело итоги открытого публичного Всероссийского смотра-конкурса профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования на лучшую организацию физкультурно-спортивной работы среди студентов.

Тюменский индустриальный университет уверенно занял третью строчку в номинации "Лучшая аккредитованная образовательная организация высшего образования по организации физкультурно-спортивной работы среди студентов". Первое место в этой номинации занял Воронежский государственный технический университет, второе — Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого.

Мероприятие проводится для развития физкультурно-спортивной работы среди студентов, обобщения и распространения передового опыта физкультурно-спортивной работы, формирования потребностей у студентов в систематических занятиях физическими упражнениями и спортом, внедрения Всероссийского комплекса "Готов к труду и обороне".