Тобольский музей семьи императора Николая II пользуется популярностью у туристов

Фото Александра Аксенова, ИА "Тюменская линия" Фото Александра Аксенова, ИА "Тюменская линия"

Памятный билет-сувенир с подлинной почтовой маркой Российской империи появился в продаже во всех подразделениях Тюменского музейно-просветительского объединения. Его создали специально к открытию музея семьи императора Николая II и 100-летию пребывания царской семьи на тюменской земле, сообщили в Тобольском музее-заповеднике.

Марки, дополняющие билеты-сувениры, были выпущены в 1884-1918 годы. В те времена на них изображались государственный герб Российской империи или портреты лиц царственного дома Романовых: императоров Николая II, Александра III, Александра II.

Приобрести билет можно в кассах музеев по всей области, а также в сувенирных лавках. По словам сотрудников тобольского музея, посетители охотно покупают необычный сувенир.

Фото Тобольского музея-заповедника Фото Тобольского музея-заповедника

Напомним, музей семьи российского императора Николая II в Тобольске открылся 26 апреля. По итогам первых трех дней здесь побывали почти 1 тыс. 300 человек. Специалисты Тобольского музея-заповедника провели 43 экскурсии для гостей из Екатеринбурга, Тюмени, Перми и Кургана.

Музей расположился в здании Губернаторского дома по ул. Мира, 10. Побывать здесь можно с 10 до 19 часов ежедневно, выходной день – понедельник. 7 и 8 мая музей также будет закрыт, но уже с 9 мая экскурсии возобновятся.

Дарья Казакова