Журналистам предлагают отличиться на конкурсе "В фокусе - детство"

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Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации проводит IX Всероссийский конкурс журналистских работ "В фокусе — детство".

В 2018 году конкурс пройдет в два тура – региональный и федеральный. В первом туре могут принять участие материалы, размещенные в региональных и муниципальных СМИ. Определять лучшие материалы будет региональный организационный комитет.

В федеральном туре конкурса примут участие лучшие материалы, отобранные региональными оргкомитетами, а также материалы, размещенные в федеральных СМИ.

На конкурс принимают печатные и интернет-публикации, аудио- и видеосюжеты по тематике конкурса, созданные журналистами и размещенные в средствах массовой информации в период с 1 октября 2017 года по 1 октября 2018 года. К участию в конкурсе также принимают материалы, созданные юными журналистами печатных изданий, интернет-СМИ, теле- и радиокомпаний в возрасте 13-17 лет.

В конкурсе предусмотрены три основные номинации.

В номинации "Планета "Семья" оцениваются материалы, посвященные лучшим практикам поддержки семьи и детства, профилактике семейного и детского неблагополучия, социального сиротства, семейному устройству детей-сирот, успешному опыту приемных семей. В этой номинации "Дорогой безграничных возможностей" будут оценены материалы об успешной социальной адаптации детей с особенностями развития и здоровья, а также помощи семьям, воспитывающим таких детей.

В номинации "Работа над ошибками" - материалы рассказывающие об интеграции в общество "трудных" детей и подростков, несовершеннолетних, вступивших в конфликт с законом.

Помимо основных, организаторы конкурса и члены федерального оргкомитета учредили семь специальных номинаций:

- "11 цифр доверия". Материалы, посвященные работе Общероссийского детского телефона доверия для детей, подростков и их родителей 8-800-2000-122.

- "Я – родитель". Материалы, посвященные ответственному родительству и отказу от жестокого обращения с детьми;

"Жизнь замечательных семей".

- Материалы, освещающие итоги Всероссийского конкурса "Семья года" - 2017, проведение регионального и федерального этапов, победителей конкурса "Семья года" 2018 года;

- "Территория детства". Материалы, рассказывающие о событиях и мероприятиях конкурса городов "Город – территория детства" 2018 года;

- "Добровольцы — детям". Материалы, посвященные деятельности добровольцев, оказывающих помощь детям-сиротам, детям-инвалидам, семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации и детям в конфликте с законом, в том числе материалы, посвященные событиям и мероприятиям Всероссийской акции "Добровольцы – детям" 2018 года;

- "К движению без ограничений". Материалы, посвященные реализации партнерского проекта Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и компании Киа Моторс РУС, работе автогородков и автоклассов для детей с ограниченными возможностями здоровья, открытых в рамках проекта.

- "Опережая время". Материалы, посвященные уникальным инновационным подходам к решению проблем семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, реализуемым НКО (некоммерческими организациями).

Партнерами конкурса в 2018 году выступают Союз журналистов России и творческое объединение "ЮНПРЕСС", информационную поддержку оказывает Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям.

Подведение итогов конкурса и объявление победителей состоится в конце ноября 2018 года. Торжественная церемония награждения победителей конкурса состоится в Москве, в Доме журналиста.

По вопросам участия в конкурсе необходимо обращаться в департамент по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области. Контактное лицо — Жевновская Светлана Евгеньевна, телефон (3452) 557201, адрес электронной почты ZhevnovskayaSE@72to.ru