Сто пятьдесят пять жителей региона пострадали от укуса клеща

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155 граждан, из них 36 детей, обратились в больницы по поводу присасывания клещей в Тюменской области на 3 мая, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

С начала сезона, с 26 марта, случаи присасывания клещей зарегистрированы практически на всех административных территориях области, кроме Армизонского и Аромашевского районов.

Наибольшее количество зарегистрировано в Тюмени - 45, в Ишиме - 31, в Ялуторовском районе - 12 случаев.

Экстренную профилактику противоклещевым иммуноглобулином получили 97% пострадавших.

Случаев заболевания клещевым энцефалитом, клещевым боррелиозом не зарегистрировано.

Клещей рекомендуется исследовать на наличие возбудителей инфекционных болезней в лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии в Тюменской области и Тюменском НИИ краевой инфекционной патологии Роспотребнадзора.

С начала эпидсезона 2018 года исследовано на вирусы клещевых инфекций 19 клещей от населения, в одном клеще обнаружен возбудитель иксодового клещевого боррелиоза, антиген вируса клещевого энцефалита в исследованных клещах не обнаружен.