Школьники Бердюжского района подготовили праздничный концерт ко Дню Победы
фото "Тюмень - наш дом"
Отчетный концерт учащихся и преподавателей детской школы искусств "Гармония", посвященный 73 годовщине Победы, пройдет в доме культуры села Бердюжье 9 мая, сообщает администрация района.
Старшая группа хора исполнит вокальные произведения о Великой Отечественной войне. В концертной программе будут представлены инструментальные ансамбли: дуэт фортепиано – баян в составе Софьи Курковой и Кирилла Торопова, которые неоднократно становились лауреатами областных и международных конкурсов.
Концерт начнется в 19 часов.