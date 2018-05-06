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Школьники  Бердюжского района  подготовили праздничный концерт ко Дню Победы

Общество, 15:01 06 мая 2018

фото "Тюмень - наш дом"

Отчетный концерт учащихся и преподавателей детской школы искусств "Гармония", посвященный 73 годовщине Победы, пройдет в доме культуры села Бердюжье  9 мая, сообщает администрация района.

Старшая группа хора исполнит вокальные произведения о Великой Отечественной войне. В концертной программе будут представлены инструментальные ансамбли: дуэт фортепиано – баян в составе Софьи Курковой и Кирилла Торопова, которые неоднократно становились лауреатами областных и международных конкурсов.

Концерт начнется в 19 часов.

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