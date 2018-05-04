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Тюменцев приглашают на вечер "Помнит сердце, не забудет никогда!"

Общество, 16:51 04 мая 2018

Фото со страницы ДК "Тура" "ВКонтакте"

На тематическую программу "Помнит сердце, не забудет никогда" приглашает Центр культуры и искусства "Современник" (ул. Олимпийская, 9) 6 мая в 11 часов. На празднике будут музыкальные и художественные номера, викторины, отрывки из кинофильмов и многое другое, сообщает департамент культуры администрации Тюмени. 

Интерактивно-развлекательное мероприятие "Творческая мастерская" начнется в Тенистом сквере в 11 часов. В программе: мастер-класс "Народная кукла", игровая программа "Школа ведущих", семейная викторина "Это надо знать", семейные соревнования "Веселые и находчивые". 

Мастер-класс "Салют, Победа!" начнется в Центре татарской культуры (ул. Щербакова, 4/11) в 12 часов. С помощью специально сделанных заранее заготовок, цветной бумаги участникам будет предложено сделать своими руками открытку ветеранам. 

Заседание детской авторской студии "Верешок" начнется в Литературно-краеведческом центре (ул. Первомайская, 14) в 12 часов. Гостями студии станут начинающие литераторы из школьных литературных объединений. Дети почитают свои стихи и отрывки из прозаических произведений. 

Музыкально-литературный час в библиотеке № 18 (ул. Пражская, 41) в 16 часов посвящен ветеранам и участникам трудового фронта. Для них дети исполнят стихи, песни о войне, танцы. 

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# концерт , литературный час , творческая мастерская

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