Тюменцев приглашают на вечер "Помнит сердце, не забудет никогда!"

Фото со страницы ДК "Тура" "ВКонтакте" Фото со страницы ДК "Тура" "ВКонтакте"

На тематическую программу "Помнит сердце, не забудет никогда" приглашает Центр культуры и искусства "Современник" (ул. Олимпийская, 9) 6 мая в 11 часов. На празднике будут музыкальные и художественные номера, викторины, отрывки из кинофильмов и многое другое, сообщает департамент культуры администрации Тюмени.

Интерактивно-развлекательное мероприятие "Творческая мастерская" начнется в Тенистом сквере в 11 часов. В программе: мастер-класс "Народная кукла", игровая программа "Школа ведущих", семейная викторина "Это надо знать", семейные соревнования "Веселые и находчивые".

Мастер-класс "Салют, Победа!" начнется в Центре татарской культуры (ул. Щербакова, 4/11) в 12 часов. С помощью специально сделанных заранее заготовок, цветной бумаги участникам будет предложено сделать своими руками открытку ветеранам.

Заседание детской авторской студии "Верешок" начнется в Литературно-краеведческом центре (ул. Первомайская, 14) в 12 часов. Гостями студии станут начинающие литераторы из школьных литературных объединений. Дети почитают свои стихи и отрывки из прозаических произведений.

Музыкально-литературный час в библиотеке № 18 (ул. Пражская, 41) в 16 часов посвящен ветеранам и участникам трудового фронта. Для них дети исполнят стихи, песни о войне, танцы.