Ярмарка вакансий для подростков пройдет в Увате

фото Центр занятости населения Уватского района фото Центр занятости населения Уватского района

Ярмарка вакансий для подростков пройдет в Уватском районе 21 мая, сообщает Центр занятости района.

Принять участие в ярмарке могут работодатели района, планирующие создание рабочих мест для несовершеннолетних граждан, подростки в возрасте от 14 до 18 лет, желающие трудоустроиться на время летних каникул, а также их родители.

Специалисты Центра занятости населения Уватского района представят молодежи комплекс услуг на трех информационных площадках: "Профориентация" – тренинги и тестирование с целью определения профессиональных наклонностей и выбора сферы деятельности, "Госуслуги" – консультационный пункт по регистрации на ЕСИА (Единая система идентификации и аутентификации), "Трудовое законодательство" – информирование по вопросам соблюдения трудового законодательства в отношении подростков.

Также состоится непосредственное общение учащихся с представителями работодателей Уватского района и конкурсная программа презентаций "Профессия моей мечты".