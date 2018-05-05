В школьном музее Утяшево хранятся уникальные данные о солдатах Великой Отечественной войны

фото: ИА "Тюменская линия" фото: ИА "Тюменская линия"

Память о солдатах, не вернувшихся с Великой Отечественной войны, бережно хранят в селе Утяшево.

Их имена нанесены на обелиск "Павшим за Отечество", истории их жизни знает каждый школьник. Все это стало возможным благодаря стараниям коренного жителя села, учителя истории Ивана Федоровича Лысова. При жизни он по крупицам собирал эти данные. Накопленного со временем материала было столько, что перед руководством школы стал вопрос о создании местного краеведческого музея. Через некоторое время он получил официальный статус – школьный музей "Истоки".

"Зимой этого года к нам пришли две женщины – Нина Михайловна Евтихова и ее дочь Наталья Александровна Капитула. И буквально с порога стали расспрашивать о своем дедушке и прадедушке Михаиле Григорьевиче Томилове. Для них стало открытием, что в небольшом пригородном селе на обелиске есть фамилии близких им людей. Дело в том, что вместе с Михаилом на фронт ушли и два его сына – Павел и Сергей. Они тоже погибли. Но где, при каких обстоятельствах, в какое время, увы, неизвестно", - рассказала руководитель музея Ольга Миллер.

Женщины сделали прекрасный подарок музею: они передали туда фотографии Михаила Григорьевича Томилова и его сыновей, пишет "Тюменская область сегодня".