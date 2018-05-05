Школьники Тюмени привезли несколько десятков наград со всероссийских олимпиад

Михаил Тутанов - победитель олимпиады. Фото: Физико-математической школы Тюмени Михаил Тутанов - победитель олимпиады. Фото: Физико-математической школы Тюмени

Тюменские школьники привезли 20 побед с всероссийских олимпиад. Об этом рассказала пресс-секретарь департамента образования и науки Тюменской области Евгения Самохвалова.

Тюменскую область на федеральном уровне представляли 32 человека. Ребята доказывали свои знания в 23 состязаниях. Причем трое школьников прошли в заключительный этап сразу по нескольким дисциплинам. Так, ученица 70 школы Тюмени Анастасия Тюлькова стала финалисткой по испанскому и немецкому языкам, а ученики областной физико-математической школы Михаил Тутанов и Алексей Белоножко – по математике и экономике. Тюменские ребята завоевали 12 званий победителей и призеров, ещё 8 наград привезли тюменцы с всероссийской олимпиады по татарскому языку и литературе. Кроме этого победу на международной олимпиаде по татарскому языку и татарской литературе принесла ученица 52 школы Тюмени Резеда Кирамова.

"Школьники региона впервые завоевали награды по экономике и математике. Ученик областной физико-математической школы Михаил Тутанов принес в копилку региона первую абсолютную победу – он набрал максимальное количество баллов на состязаниях по экономике", - отметил член общественного совета при департаменте образования и науки Тюменской области Дина Горковец.

Как пишет "АиФ - Западная Сибирь", ребят готовили не только школьные учителя, но и преподаватели вузов, специально приглашенные педагоги, поддерживали родители.