Стало известно какие молодежные проекты получат поддержку

фото мультицентра "Моя территория" фото мультицентра "Моя территория"

Названы победителей конкурса ресурсов от мультицентра "Моя территория". Бесплатное обучение event-менеджменту, освещение в СМИ и соцсетях получат Кубок Сибири по контактному футболу, фестиваль "Точка сборки" и серия мастер-классов и фотосессия "Инклюзивный портрет жестового языка".

"Для воплощения проектов не всегда нужны деньги. Важно понимать, какие именно ресурсы необходимы для вашей инициативы и что получить их можно благодаря партнерству или спонсорству. "Моя территория" проводит конкурс ресурсов и предоставляет молодежным сообществам и активистам Тюмени администрирование и координацию проекта, информационное освещение и материально-техническое оснащение", — рассказала руководитель Центра продюсирования сообществ мультицентра "Моя территория" Дарья Ермакова.

Конкурс ресурсов от мультицентра "Моя территория" будет проходить каждый месяц до ноября 2018, пишет "Мегатюмень".