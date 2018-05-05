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Стало известно какие молодежные проекты получат поддержку

Общество, 18:14 05 мая 2018

фото мультицентра "Моя территория"

Названы победителей конкурса ресурсов от мультицентра "Моя территория". Бесплатное обучение event-менеджменту, освещение в СМИ и соцсетях получат Кубок Сибири по контактному футболу, фестиваль "Точка сборки" и серия мастер-классов и фотосессия "Инклюзивный портрет жестового языка".

"Для воплощения проектов не всегда нужны деньги. Важно понимать, какие именно ресурсы необходимы для вашей инициативы и что получить их можно благодаря партнерству или спонсорству. "Моя территория" проводит конкурс ресурсов и предоставляет молодежным сообществам и активистам Тюмени администрирование и координацию проекта, информационное освещение и материально-техническое оснащение", — рассказала руководитель Центра продюсирования сообществ мультицентра "Моя территория" Дарья Ермакова.

Конкурс ресурсов от мультицентра "Моя территория" будет проходить каждый месяц до ноября 2018, пишет "Мегатюмень". 

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