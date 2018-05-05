Тюменок приглашают побороться за титул "Мисс IT – 2019"

фото: Ирина Ромашкина фото: Ирина Ромашкина

В Тюмени объявлен сбор заявок на участие в конкурсе "Мисс IT – 2019". О старте восьмого по счету конкурса сообщили в Торгово-промышленной палате Тюменской области.

Оргкомитет напоминает, что участницей конкурса может стать девушка в возрасте не моложе 18 лет, постоянно проживающая на территории Тюменской области, работающая в сфере IT, либо активно применяющая информационные технологии в своей профессиональной деятельности, либо студентка старших курсов IT-специальностей. Участие в конкурсе бесплатное. Семейное положение не имеет значения.

Сбор заявок продлится до 28 марта 2019 года включительно. С 1 апреля следующего стартует интернет-голосование, а суперфинал мероприятия, в котором примут участие пятеро лучших, намечен на 26 апреля 2019 года.

Как напоминает "Вслух.ру", в 2018 году победителем конкурса стала аспирант, ассистент кафедры кибернетических систем Тюменского индустриального университета Лариса Кочеткова.