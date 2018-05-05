  • 5 мая 20185.05.2018суббота
  • USD63,2012
    EUR75,6392
  • В Тюмени -1..-3 С 3 м/с ветер западный

Тюменок приглашают побороться за титул "Мисс IT – 2019"

Общество, 19:24 05 мая 2018

фото: Ирина Ромашкина

В Тюмени объявлен сбор заявок на участие в конкурсе "Мисс IT – 2019". О старте восьмого по счету конкурса сообщили в Торгово-промышленной палате Тюменской области.

Оргкомитет напоминает, что участницей конкурса может стать девушка в возрасте не моложе 18 лет, постоянно проживающая на территории Тюменской области, работающая в сфере IT, либо активно применяющая информационные технологии в своей профессиональной деятельности, либо студентка старших курсов IT-специальностей. Участие в конкурсе бесплатное. Семейное положение не имеет значения.

Сбор заявок продлится до 28 марта 2019 года включительно. С 1 апреля следующего стартует интернет-голосование, а суперфинал мероприятия, в котором примут участие пятеро лучших, намечен на 26 апреля 2019 года.

Как напоминает "Вслух.ру", в 2018 году победителем конкурса стала аспирант, ассистент кафедры кибернетических систем Тюменского индустриального университета Лариса Кочеткова.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
21:02 05.05.2018Бойцы Росгвардии почтили память тюменских героев Великой Отечественной
19:24 05.05.2018Тюменок приглашают побороться за титул "Мисс IT – 2019"
18:39 05.05.2018На реках Югры ожидают ледоход
18:14 05.05.2018Стало известно какие молодежные проекты получат поддержку