Жители Ямала выбрали символ правил безопасного поведения

фото МЧС по Ямалу фото МЧС по Ямалу

Главного героя сайта МЧС – рыжеволосого мальчишку Спасика – выбрали дети в ходе голосования. Он стал символом - источником знаний о том, как обезопасить себя и своих близких, сообщает управление МЧС по Ямалу.

Спасик может стать другом и товарищем – с ним можно отправиться навстречу разнообразным приключениям, узнать много нового и научиться проводить время и весело, и безопасно.

Сайт Спасика содержит множество познавательной информации как для детей, так и для взрослых. Рекомендации для родителей, разработки уроков для учителей, викторины, кроссворды, тематические сюжеты, раскраски и другие материалы в увлекательной форме рассказывают о важных для безопасности ребенка темах. Кроме того, на портале можно проверить знания телефонов экстренных служб, отправить анонимное сообщение о возникшей проблеме и получить консультацию психолога по электронной почте, а также познакомиться с творчеством юных поэтов и художников.

Для тех, кто решил посвятить свою жизнь опасной, но благородной профессии спасателя, на сайте представлен список кадетских школ России.

Сайт в Интернете.