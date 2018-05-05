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Две тысячи человек эвакуировали в школе Астаны

Происшествия, 15:31 05 мая 2018

фото ГУ МЧС по Тюменской области

Около 2 тыс. человек эвакуировали из-за пожара в бытовом помещении в школе в Астане 5 мая,  сообщает РИА Новости со ссылкой на комитет по ЧС МВД Казахстана.

По информации комитета, мебель и личные вещи в бытовом помещении, расположенном на первом этаже средней школы № 61 в столице Казахстана, загорелись в 13 часов 56 минут местного времени. Площадь пожара составила 10 квадратных метров. 

Информации о пострадавших не поступало, на месте работают бригады скорой медицинской помощи и Центра медицины катастроф Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД.

Через час после ликвидации возгорания дети вернулись в школу.

Причина пожара устанавливается. В ликвидации ЧС участвовали 15 сотрудников и шесть единиц техники службы пожаротушения.

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# Астана , Казахстан , пожар , школа

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