Две тысячи человек эвакуировали в школе Астаны

фото ГУ МЧС по Тюменской области фото ГУ МЧС по Тюменской области

Около 2 тыс. человек эвакуировали из-за пожара в бытовом помещении в школе в Астане 5 мая, сообщает РИА Новости со ссылкой на комитет по ЧС МВД Казахстана.

По информации комитета, мебель и личные вещи в бытовом помещении, расположенном на первом этаже средней школы № 61 в столице Казахстана, загорелись в 13 часов 56 минут местного времени. Площадь пожара составила 10 квадратных метров.

Информации о пострадавших не поступало, на месте работают бригады скорой медицинской помощи и Центра медицины катастроф Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД.

Через час после ликвидации возгорания дети вернулись в школу.

Причина пожара устанавливается. В ликвидации ЧС участвовали 15 сотрудников и шесть единиц техники службы пожаротушения.