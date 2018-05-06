Тюменские ветераны получат единовременные выплаты ко Дню Победы

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Единовременную выплату ко Дню Победы получат более 25 тысяч жителей Тюменской области, включая граждан, родившихся до 31 декабря 1931 года и детей погибших участников войны.

Размер выплаты для участников Великой Отечественной войны, граждан, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда", бывших несовершеннолетних узников концлагерей, вдов военнослужащих, погибших в годы Великой Отечественной войны, составляет пять тысяч рублей.

Для тружеников тыла в годы Великой Отечественной войны; граждан, родившихся до 31 декабря 1931 года включительно, и граждан из числа детей погибших участников Великой Отечественной войны - две тысячи рублей.

Забота о ветеранах и тружениках тыла в Тюменской области ведется круглогодично - с ними встречаются, выясняют в какой помощи нуждаются. В 2017 и I квартале 2018 года различные виды помощи получили более трех тысяч ветеранов, в том числе материальную помощь на ремонт и благоустройство жилья, на лечение, приобретение предметов первой необходимости.

Для дополнительной материальной поддержки ветеранов войны при областном Совете ветеранов действует областной благотворительный счет "Благодарение Победителям". За время работы счета дополнительную поддержку получили 1,7 тысячи ветеранов Великой Отечественной войны, сообщает департамент социального развития Тюменской области.