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Торакальные хирурги ОКБ № 1 дали мастер-класс европейским коллегам

Общество, 13:24 06 мая 2018

фото: ОКБ № 1

Мастер-класс для представителей клиники Страсбурга в рамках курса малоинвазивных технологий провели хирурги "ОКБ №1" в режиме видеоконференции.

Руководитель Центра торакальной хирургии Дмитрий Сехниаидзе в прямом эфире провел лобэктомию (операцию по удалению доли легкого).

"Мы всегда рады делиться своим опытом. Планируем продолжать обучающие мастер-классы для других клиник, где только начинают применят малоинвазивные технологии в торакальной хирургии", - подчеркнул Дмитрий Сехниаидзе.

Операцию провели всего через один небольшой прокол с помощью эндоскопического оборудования и под контролем специальной камеры, которая выводит изображение на экран, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.  

Ход операции в режиме реального времени изучали в Страсбурге, активно задавая вопросы. Малотравматичный метод тюменцев вызвал интерес у коллег. "Малоинвазивная торакальная хирургия требует колоссального опыта, это сложные технологии. Любая неточность может привести к серьезным последствиям. Мы еще только в начале этого пути и нам есть чему учиться", - отметили европейские врачи. 

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