Тюменских школьников приглашают в "Изумрудный город"

фото ДТиС "Пионер" фото ДТиС "Пионер"

Летний лагерь дневного пребывания "Каникулы в Изумрудном городе" откроется во Дворце творчества и спорта "Пионер" 1 июня. Участников ждут различные мастер-классы, экскурсии, а главное – новые друзья и яркие впечатления, сообщает "Пионер".

Насыщенные летние каникулы ждут ребят в возрасте от 7 до 14 лет. Всех участников смены обеспечат трехразовым питанием, а также интересным и познавательным досугом.

Летний лагерь будет проходить на двух площадках: технико-профориентационная площадка расположится в Центре науки, экологии и техники (проезд Геологоразведчиков, 6а), а творческая – в Центре искусств и культуры (ул. Челюскинцев, 46). Во время пребывания в лагере детям предоставят все необходимые расходные материалы для участия в тематических мастер-классах.

Смена продлится с 1 по 22 июня. Организационные собрания для родителей пройдут 11, 18 и 25 мая в 18 часов по адресу: ул. Перекопская, 34. Уточнить подробности можно по телефонам 29-02-10 (доб. 141) и 8-919-944-64-59 (Анастасия).