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Тюменские ученые предложили новую оценку эффективности выполнения авиаперевозок

Общество, 10:27 07 мая 2018

фото Министерство транспорта РФ

При проведении оценки эффективности авиаперевозки важно учитывать все источники доходов, как билетных, так и полученных от сопутствующих услуг, и расходы не только конкретного рейса, но и маршрутной сети воздушного судна.

К такому выводу пришли ученые ТюмГУ в ходе разработки системы показателей эффективности выполнения авиаперевозок, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза. 

Регулярный мониторинг структуры доходов и расходов авиаперевозки, оптимальная тарифная политика в совокупности с управлением парком воздушных судов позволят повысить эффективность авиаперевозок как за счет повышения дохода из различных источников, так и за счет эффективного управления парком воздушных судов в зависимости от коммерческой загрузки на рейсе или маршрутной сети.

"При оценке эффективности выполнения авиаперевозок необходимо организовать оперативный сбор данных о доходах и расходах по каждому рейсу, загрузке, типу воздушного судна, – комментирует заведующий кафедрой экономической безопасности, учета, анализа и аудита ТюмГУ Дмитрий Скипин. – Оперативное обобщение данных о полученных доходах в разрезе источников и понесенных расходах позволяет быстро принимать управленческие решения и тем самым минимизировать риски получения серьезных убытков".

Помимо этого при оценке эффективности авиаперевозок предлагается учитывать конкуренцию, социальную значимость рейса, бизнес-направленность, деловую репутацию. Разработанная система показателей позволяет не только обосновать экономический эффект и целесообразность выполнения конкретных авиаперевозок, но и послужит предупреждающим индикатором для принятия оперативных управленческих решений при возникновении неблагоприятной динамики.

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# авиаперевозки , мониторинг , ТюмГУ , эффективность

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