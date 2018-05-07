В Екатеринбурге экстренно сел самолет из-за курящего пассажира

Фото: ИА "Тюменская линия" Фото: ИА "Тюменская линия"

Самолет совершил экстренную посадку в Екатеринбурге из-за курившего на борту пассажира.

Как сообщает пресс-служба Уральского управления на транспорте, на борту воздушного судна сообщением Улан-Удэ – Москва во время перелета сработали датчики противопожарной сигнализации. 26-летний житель Улан-Удэ курил в самолете во время полета в туалете. Экипаж запросил экстренную посадку в ближайшем аэропорту по пути следования. После вынужденной посадки в аэропорту Екатеринбурга к самолету прибыл наряд сотрудников транспортной полиции.

Сотрудники транспортной полиции сняли нарушителя с рейса и доставили в линейный отдел. В отношении него составлен административный протокол.