Тюменские школьники хранят память о подвиге солдат Великой Отечественной войны

"Учащимся школ города Тюмени, не вернувшимся с войны". Фото ИА "Тюменская линия" "Учащимся школ города Тюмени, не вернувшимся с войны". Фото ИА "Тюменская линия"

Подвиг тюменских юношей и девушек, надевших солдатские шинели после окончания школы и не вернувшихся с фронтов Великой Отечественной войны, почтили на митинге школьники Тюмени в сквере "Прощание" 7 мая.

Как сообщили организаторы мероприятия, у мемориала "Учащимся школ города Тюмени, не вернувшимся с войны" собрались более 200 школьников.

"Традиционно на митинг приходят учащиеся тех школ, которые отправляли своих ребят на войну – это гимназии №1 и №21, школы №25, 22. К ним присоединились и другие подростки", - сказала начальник отдела воспитательной работы департамента образования Тюмени Анастасия Абакумова.

Ученик 9А класса тюменской школы №25 Тимур Низамов отметил важность таких мероприятий. "Нельзя забывать подвиг солдат и нельзя забывать преступления гитлеровцев, чтобы такого больше никогда не повторилось", - сказал юноша.

"Мы здесь, чтобы помнить тех, кто уходил на войну. Такие же школьники как мы во времена Великой Отечественной войны переживали тяготы и боль лишений. Мы должны это помнить", – считает ученик 7Д класса тюменской школы №22 Максим Сычёв.

Ветеран войны, капитан второго ранга в отставке Борис Манохин рассказал школьникам, что прослужил 28 лет в Военно-Морском Флоте, пять лет – на атомной подлодке. "Атомная подводная лодка погрузилась, и мы три месяца находимся под водой. Мы выполняли команды партии и правительства! Но самое главное, что мы разгромили немецко-фашистских и японских захватчиков. Главное и то, что народы мира поняли – есть такой народ, который победит захватчиков! Поздравляю всех с этим праздником! С Днем Победы!" - поздравил школьников ветеран.

Как отметил директор департамента образования Тюмени Вячеслав Воронцов, долг чести каждого почтить память наших героев.

"Даже посмотрев фильм о войне, нам тяжело оценить, как это было. Ребята должны понимать, чем грозит любая война", - считает он.

Напомним, традиционно с 4 мая у мемориала "Учащимся школ города Тюмени, не вернувшимся с войны" несут Вахту памяти тюменские школьники.

Лина Орлова