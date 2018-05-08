В ТюмГУ создали корпоративную лигу по киберспорту

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В Тюменском госуниверситете создали корпоративную лигу по киберспорту. Первый турнир собрал лучших геймеров вуза, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

В информационно-библиотечном центре вуза на турнир по FIFA18 заявилось 32 человека, на Tekken7 – 20.

"Мы планируем набрать полноценные команды, которые будут тренироваться три раза в неделю, – рассказал руководитель киберспортивной лиги ТюмГУ Илья Мальчихин. – И не только в игрушки, а также регулярные занятия ОФП".

Активисты киберспортивной лиги ТюмГУ говорят, что турниры будут проводить часто, но только не во время сессии.