Выставка военной техники вызвала бурю эмоций у детей и взрослых

9 мая в Тюмени. ИА "Тюменская линия" 9 мая в Тюмени. ИА "Тюменская линия"

Звучавшие с праздничной сцены песни Победы подхватывали жители областной столицы, которые собрались 9 мая на площадке у Тюменского технопарка. Услышать концерт и рассмотреть военную технику пришли сотни тюменцев и гостей города.

Особенную атмосферу, которая окружает праздник в этом году, отметила жительница Тюмени Ирина Макаренкова. Для нее и отца – участника трудового фронта Юрия Хошенко – День Победы начался на трибунах военного парада, и стал одним из самых ярких за последние годы.

"Мне кажется, люди все больше проникаются этим праздником. Маленькие дети подходят к отцу, поздравляют его, молодежь активное участие принимает. Значит, родители воспитывают в них уважение, берегут память. В прошлом году такой атмосферы не чувствовалось. Настроение прекрасное, сейчас хотим послушать концерт и поесть полевой каши", - рассказала Ирина Макаренкова.

Детей особо заинтересовала выставка военной техники, на которой было представлено более десятка боевых машин. Мальчишки и девчонки штурмовали танки и бронетранспортеры, родители делали фото на память.

"Я много рассказывал сыну о том, как служил в армии, о военной технике. Его эта тема очень интересует. Надеюсь, что в будущем он станет военным. Теперь получилось показать ему военные машины не на картинке, а вживую. Мне тоже интересно посмотреть, ведь вооружение за эти годы обновилось", - сказал Батыр Юсупов.

Рядом с выставкой развернулись развлекательные и спортивные площадки: горожане всех возрастов участвовали в интеллектуальных конкурсах, разгадывали ребусы, а также состязались в умении подтягиваться, отжиматься.

"Мы каждый год выходим 9 мая на праздничные мероприятия всей семьей. Днем прошли с "Бессмертным полком". У меня дед погиб на фронте, у жены - пропал без вести. Конечно, рассказываем о них своим детям. Теперь нашей молодежи предстоит хранить память", - рассказали Александр и Нина Хорошевы.

О том, как прошел День Победы - 2018, его участники смогут вспомнить благодаря проекту "Фотопоток". На фотовыставке у Тюменского технопарка горожане могли найти собственные снимки, сделанные фотографами во время шествия "Бессмертного полка", и забрать их на память.

Татьяна Ковалева