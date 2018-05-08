Победители конкурса семейного фото получат призы

фото ИА "Тюменская линия" фото ИА "Тюменская линия"

Фотоконкурс "Из семейного архива" стартовал в Тюменской области. Он проходит в двух номинациях: "Семья – начало всех начал" и "Всей семьей", сообщает Тюменская областная научная библиотека.

В номинации "Семья – начало всех начал" принимают семейные фотопортреты, сделанные дома, на отдыхе и так далее.

В номинации "Всей семьей" жюри будет оценивать фотографии, запечатлевшие бытовые зарисовки или семейное хобби, какое-то совместное занятие.

В каждой номинации – три призовых места.

Сроки проведения конкурса с 28 апреля по 25 мая.

Принимать участие в конкурсе могут авторы фотографий от 18 лет и старше, семьи, имеющие одного ребенка и более, проживающие на территории Тюменской области.

Награждение победителей и участников пройдет 31 мая в областной научной библиотеке им. Д. И. Менделеева.

Победители получат дипломы и призы.

Отметим, фотоконкурс "Из семейного архива" проводится в третий раз. В 2017 году участники прислали 110 работ, а победителями в номинациях "Семья" и "Всей семьей" стали тоболяки и тюменцы.

Подробная информация по телефонам 565-300 (доб. 3062, 3063, 3064, 4122).