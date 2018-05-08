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Стали известны авторы лучших видеороликов о Победе

Общество, 18:07 08 мая 2018

Фото АНО «Вдохновение».

100 школьников из Тюменской области стали участниками областного конкурса видеороликов "Портреты Победы". Лучшими признаны 16 работ, победителям вручили дипломы и ценные призы.

По словам одного из организаторов и членов жюри Тимура Нигматуллина, работы конкурсантов отличается особой искренностью. "В них наблюдается патриотизм самих детей, интерес к ушедшему поколению. Кроме того, нас впечатлило видео ребят из Ишима, которое заняло первое место. Этот ролик – один из немногих, где был сюжет, единая история", - отметил он.

"В семье Васильевых есть очень интересный предмет – волшебный портфель, где хранится история всей семьи", - с таких слов начинается клип, который жюри признало лучшим. Авторами видеоролика стали Полина Лифшиц, Кирилл Ионычев и Дарья Колегова.

Клим Васильев - ветеран, прошедший всю войну, человек, которого с радостью вспоминают дети, внуки и правнуки. Сейчас история его жизни хранится в памяти родственников и их волшебном портфеле со старыми документами и фотографиями, которые передаются из поколения в поколение.

"Интерес к теме Великой Отечественной войны у современного поколения с каждым годом становится все больше. Короткометражные фильмы о ветеранах войны станут архивными материалами и пополнят фонд областного совета ветеранов войны, труда и Вооруженных сил. В дальнейшем ролики будут демонстрироваться на классных часах и уроках истории, мужества в образовательных учреждениях", - добавил Тимур Нигматуллин.

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# видеоролики , День Победы

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